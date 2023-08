Cuttoli : A festa di a cultedda Corsa revient ce 12 août

Le 12 aout 2023 à Cuttoli, A festa di a cultedda Corsa propose des expositions et animations sous la thème de la coutellerie insulaire. Comme tous les ans la "Festa di a cultedda corsa" (fête du couteau corse) se tiendra à Cutuli è Curtichjatu avec la participation du Sindicatu di i cultiddaghji corsi.

Le 12 août de 10h à minuit les artisans couteliers feront montre de leur savoir faire et des démonstrations de forge, de pressage de corne, de fonte de bronze, de travail du cuir animeront cette journée.

Cette manifestation unique permettra aux visiteurs de connaître les véritables couteaux corses qui seront exposés et mis à la vente.