Covid-19 : Morganti donne son indemnité d’élu pour fabriquer des masques alternatifs

Le communiqué





Pour donner suite à mon appel du 6 avril pour que la commune de Bastia prenne un arrêté municipal pour rendre le port du masque obligatoire pour l’ensemble de la population, j’ai décidé de faire don de l’intégralité de mon indemnité d’élu du mois de mars (966€ comme vice-président de la Cab) dans l’achat de matières premières pour fabriquer des masques « grand public, anti-projection et de type alternatif ».



Ces masques doivent être lavables, pour un usage individuel et d’une durée de un mois.



Ils serviront au grand public et seront distribués gratuitement.



Cette protection est complémentaire du respect des gestes barrières, du confinement et d’autre dispositif de dépistage.



Je sollicite donc toutes les personnes, entreprises ou associations du territoire Bastiais désireuses de soutenir cette opération en les fabriquant de me contacter.



L’objectif est de participer à l’effort collectif et multiplier ces initiatives.



Se protéger c’est protéger les autres.