Covid-19 : Campagne de dépistage gratuite à l’Université de Corse

L’Université de Corse a mis en place, en collaboration avec l’ARS et le Centre Hospitalier de Corte-Tattone, un dispositif de dépistage antigénique et PCR gratuit et sans ordonnance, à destination des étudiants et des personnels de l’Université de Corse.

Les tests antigéniques sont réalisés sans rendez-vous du lundi au vendredi de 12h à 14h sur le Campus Grimaldi et le Campus Mariani. Les résultats sont donnés en 10 minutes.

Les tests PCR sont réalisés sur rendez-vous les mardis et jeudis de 12h à 13h sur le Campus Grimaldi.