Course nature : Le 27 avril le 1er trail de Testa

La saison des courses natures, dans l'extrême sud, va démarrer le dimanche 27 avril prochain avec la première édition du Trail de la Testa à Figari organisée par l'association Accordu dirigée par Melody Marinai. Cet rendez-vous sportif propose un parcours de 10 kilomètres pour un dénivelé positif de 130 mètres entre chemins de terre et sentiers balisés. Le départ est prévu à 10 heures du port de Figari. Une course qui a déjà fait le plein dans la mesure où 150 coureurs sont déjà inscrits. Pour plus d'informations il convient de se rendre sur le site sportimers.com