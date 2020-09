Course hors stade : le trail de Bonifacio annulé

Les mauvaises nouvelles se suivent pour les amoureux de course nature. On apprenait en début de matinée que le Trail de Bonifacio, organisé par le club des Trailers de l'Extrême Sud, le dimanche 25 octobre, n'aura pas lieu. Une nouvelle annulation qui intervient après celles de l'Arche ce week-end à Corte et de la Course des Vins, le dimanche 20 septembre du côté de Patrimonio.