Corte : une soirée découverte musicale à l'espace Luciani

Suite à l’appel à candidature lancé en décembre dernier, 3 groupes ont été sélectionnés

pour se produire sur scène sur une durée de 30 minutes afin de partager leurs créations

avec le public.



Pour ce premier « concert découverte » organisé afin de repérer et valoriser la création

musicale émergente sur la région cortenaise, les artistes sélectionnés sont les suivants :



- Atlas (rock)

- Una Fiara Nova (chanson corse et polyphonie)

- Duo Impressionniste (jazz)



Une soirée qui se veut comme toujours éclectique et en entrée libre pour une ouverture

au plus grand nombre, amis, familles, connaisseurs ou simples curieux.



Rendez-vous le "1 janvier à 18h30 au Spaziu Culturale Universitariu Natale Luciani