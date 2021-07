Corte : un après-midi ludique dans le domaine Saint-Jean

L’Operata, Espace Socioculturel du CPIE A Rinascita, donne rendez-vous aux familles le mercredi 21 juillet entre 15h00 et 18h00 dans le domaine Saint-Jean à Corte pour un après-midi ludique.Au programme : jeux en bois et traditionnels, jeux de société et d'adresse, défis & challenges pour petits & grands, découverte du nouveau sentier pédagogique de Saint-Jean, Land Art, etc.. Il y en aura pour tous les goûts.Animation gratuite et sans inscription - Ouverte à tous (les mineurs doivent être sous la responsabilité d'un adulte).Plus d'infos au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr Annulation en cas de grosses pluies ou d’orages