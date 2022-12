Corte : la fête de Noël de l’Operata c'est le 14 décembre

Ces deux derniers mercredis matin, lors des rendez-vous de la Parent'aise proposés par l'Operata, centre socioculturel du CPIE A Rinascita, parents et enfants se sont affairés à préparer de jolies décorations de Noël. Des activités réalisées avec trois fois rien, qui mêlent la motricité fine, la créativité mais aussi le partage et l'entraide.

Mercredi 14 décembre de 10h00 à 12h00, l’Operata propose une Fête de Noël aux familles. Au programme : Spectacle de magie interactive présenté par Corse Magie, goûter et chocolat chaud… et visite en personne du Père Noël.Cette fête est gratuite et ouverte à tous. Toutefois, en raison de la place limitée, la priorité sera donnée aux familles usagères de l’Operata en cas de besoin.+ d’infos à l’Operata au 04 95 61 03 43