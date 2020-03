Corte : Un atelier découverte : yoga parents-enfants

Le Centre Social du CPIE – A Rinascita propose un atelier découverte : yoga parents-enfants le samedi 21 mars de 15h30 à 17h30 dans son annexe de Chabrières à Corte. L’occasion de partager un moment de loisirs et de bien-être en famille et de découvrir une activité de bien-être. Enfants entre 1 et 4 ans. Attention , nombre de places limité. Plus d’infos et inscriptions au Centre Social (Caserne Padoue) au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr