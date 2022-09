Corte : Le CPIE - A Rinascita organise une sortie randonnée "Réfl’Action"

Vous êtes jeunes et volontaires ?Le, via son, propose le 24 septembre la sortie Randonnée Réfl’Action grâce au soutien d’Erasmus +Venez découvrir le temps d’une randonnée en montagne comment allierréflexion, esprit d'équipe, sport et nature.L'objectif consiste à découvrir comment la nature peut devenir un outil d’apprentissage.Activité gratuiteInscription obligatoirePlaces limitéesPour plus d’info : 04 95 54 09 86 ou ipancaldi@cpie-centrecorse.fr