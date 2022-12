Corsica Linea au classement Choiseul Conquérants 2022

CORSICA linea figue dans l’édition 2022 du classement #ChoiseulConquérants de l’Institut Choiseul dans la catégorie « Les locomotives du développement territorial ». Ce classement met à l’honneur 200 entreprises qui contribuent activement au dynamisme de l’économie française.



« Pionnières dans leur stratégie de développement au service des territoires, ces entreprises font le pari d’un ancrage durable et vertueux au sein de leur écosystème local et œuvrent, à l’essor social, économique et culturel de nos régions. En dynamisant un bassin d’emploi, en animant des réseaux de parties prenantes, en valorisant les savoir-faire d’une région, en sanctuarisant ou réactivant la capacité industrielle, ces entreprises « enracinées » comprennent intimement le temps long d’une aventure entrepreneuriale et les voies d’une croissance de long terme. Également soucieuses de leur inscription territoriale par l’emploi, elles maîtrisent et développent les différents savoir-faire tout en valorisant le patrimoine industriel au long cours » lit-on dans les motivations qui ont poussé l’Institut Choiseul à sélectionner Corsica Linea.



Une véritable satisfaction pour le directeur général de la compagnie maritime, Pierre-Antoine Villanova "Nous sommes très heureux et très fiers que le travail accompli depuis 7 ans soit mis en valeur par un organisme aussi reconnu que l’Institut Choiseul, notamment les ambitions sociétales et environnementales de l’entreprise à travers ses investissements dans la transition environnementale et son travail pour la mise en valeur et la protection du pavillon français 1er registre."