Conflit au Proche Orient : un troisième rassemblement "pour la Paix" à Ajaccio

Un nouvel appel à se rassembler "pour une paix juste et durable au Proche-Orient" est prévu ce jeudi 23 novembre 2023 à 17h30 devant la préfecture d'Ajaccio.

Plusieurs associations, syndicats et partis de gauche s’associent à cette initiative et invitent leurs militants à s’y rendre, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la recherche de la paix pour les peuples Organisé par le collectif "POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE AU PROCHE-ORIENT", cet événement invite les habitants à montrer leur soutien à la paix en apportant simplement une bougie.