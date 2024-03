Conférence-débat à Luri : La Corse engagée contre la pollution plastique

Ce Samedi 23 mars à 14h, une conférence-débat se tiendra à Luri. Sous le thème "La Corse Face à la Pollution Plastique : Défis et Perspectives", cet événement vise bien plus que la simple sensibilisation du public. Il ambitionne de rassembler les forces vives du territoire pour élaborer des actions concrètes et efficaces contre cette problématique grandissante.

Organisée en partenariat avec le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate, cette conférence marque également le lancement officiel du programme RIPARU. Ce projet ambitieux a pour objectif de développer, d'ici 2025, une stratégie de lutte contre les pollutions plastiques à l'échelle régionale.