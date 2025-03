Lors du Concours Régional de Danse qui s’est tenu le week-end du 21 février au Palatinu d’Ajaccio, l’association dirigée par Natacha Secchi a une nouvelle fois fait sensation en remportant plusieurs distinctions.



Le groupe "Naître" en catégorie 1 Autre Style a décroché le 1er Prix avec sélection pour le National à l’unanimité, tout en étant reclassé en avancé et honoré du coup de cœur du jury. Un véritable exploit pour Éloïse, Lola, Maddie, Mathilde, Elia, Julia, Leana et Lena, qui ne s’entraînent que trois heures par semaine.



Parmi les autres résultats notables : Nina (EAT Jazz), Lena et Maddie en duo ("L’amitié", Cat1 Jazz) ainsi qu’Elena (Solo imposé Hip-Hop, Cat préparatoire) ont tous obtenu un 1er Prix régional. Le duo "Origami" (Zoe & Elia, Cat2 Jazz) s’est quant à lui distingué avec un 2ᵉ Prix.



C’est donc avec trois Premiers Prix régionaux, un Deuxième Prix et une qualification nationale que l’association repart d’Ajaccio, prête à représenter la Corse lors du Concours National à Clermont-Ferrand du 28 au 31 mai. Un nouveau défi pour ces jeunes danseuses qui, après avoir conquis Montpellier, Bruxelles, Angers, Tarragone, Lyon et Rome, partent désormais à l’assaut de l’Auvergne.