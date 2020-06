Commission d’urgence économique de la CDC : A mossa paisana réagit

A Mossa Paisana tient à réagir au compte rendu plus qu’approximatif de la commission d’urgence économique de la CDC, audit datant de la semaine dernière.





"En effet , les propos qui nous sont attribués , à savoir le lynchage pur et simple de l’ODARC et plus particulièrement de sa mesure d’urgence apportée à l’élevage bovin relève de la plus pure fantaisie, pour ne pas dire invention à caractère pathologique .

Nous démentons formellement .

Bien que l’outil ODARC doive peaufiner quelques réglages pour pouvoir fonctionner à plein régime et être au plus près des besoins de ses ressortissants ,il serait incongru de critiquer une telle démarche salutaire pour la filière bovine , en pleine crise .

Nous saluons , au contraire, cette prise de responsabilité .

Responsabilité qui , faut-il le rappeler , devrait en théorie échoir aux institutions agricoles consulaires , qui nous paraissent plus occupées à pérorer qu’à agir.

Ce genre de mesure aurait dû exister et depuis bien longtemps!

A Mossa Paisana , pour sa part, s’est tenue et se tiendra toujours aux cotés des agriculteurs et maintiendra le combat pour l’obtention d’une agriculture sociale, juste ,productive et nourricière .

La libération sociale et nationale ,passe, nous en sommes convaincus , par une agriculture forte qui nourrit son peuple.

Pour clore, espérons que les propos tenus à notre encontre sont le fruit d’une erreur , et pas d’une basse vengeance politicienne ou autre ...

Nous pensions le temps des poussettes et des barbouzes révolu , il est de notre voeu à tous que tel soit le cas .

L’agricultura a nostra primura