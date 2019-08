Citatella in Festa : Le programme du 15 aout à Bastia





Jeudi 15 août aura lieu Citatella in Festa. Une manifestation organisée par la Ville de Bastia et RCFM en partenariat avec le Syndicat des Couteliers, les associations Assunta Gloriosa et La Citadelle.







Au programme :







Matinée > Offices religieux à 8h00, 9h00 (en langue corse) et 10h30 (messe solennelle)





16h00 à 20h00 > Animations pour enfants sur la place Vincetti





À partir de 16h00 > Stands et démonstration des couteliers sous les arcades du pavillons des Nobles XII, place du Donjon





À partir de 16h00 > Facebook live RCFM depuis la place du Donjon



16h00 à 17h00 > Conférence bilingue à l’auditorium du Musée sur l’almanach bastiais animée par Ghjermana DE ZERBI (entrée libre).





18h00 > Procession de la Sainte Marie





19h30 à 21h00 > Apéritif offert par l’association Assunta Gloriosa en partenariat avec la Ville de Bastia sur la Place Guasco dont la rénovation vient d’être achevée





20h00 à 21h30 > Emission carte blanche animée par RCFM et Felì sur la place du Donjon





21h45 à 22h00 > Feu d’artifice tiré de la jetée du Dragon du Vieux-Port





22h00 à minuit > Concert gratuit place du Donjon avec l’artiste Felì retransmis en direct sur les ondes de RCFM