Cinéma : Marion Hänsel est décédée

La réalisatrice belge, Marion Hänsel, de son vrai nom Marion Ackermans, est décédée le 8 juin dernier à l’âge de 71 ans. Décrite comme une cinéaste de l’intime, elle avait fait jouer Jane Birkin dans Dust qui avait obtenu le Lion d’Argent à Venise en 1985. Deux ans plus tard, elle avait tourné Les Noces Barbares adapté de Yann Queffélec.



Née à Marseille en 1949, elle a toujours été influencée par l’eau, la mer et les éléments. En 2010, le tournage de Noir Océan, un de ces derniers long métrage, avait eu lieu en Méditerranée, entre la Corse et la Sardaigne. Les séquences qui se déroulaient à quai ont été réalisées dans l’ancienne base nucléaire de la Maddalena. Sur l’île, elle avait tourné sur un remorqueur russe maquillé en navire militaire français, entre l’Île-Rousse et Porto Vecchio, plus précisément sur la plage de Pinarello.