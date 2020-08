Cinéma : Adieu Philippine projeté à Moncale

A Casa di Lume – la cinémathèque de Corse itinérante – s’installe à Moncale le temps d’une soirée pour la projection exceptionnelle d’Adieu Philippine de Jacques Rozier. Ce film de 1963, très « nouvelle vague » sera précédé de magnifiques images de la Corse du début du XXe siècle.

Cette séance en plein air et gratuite se déroule au Titi Twister Bar, au terraghju de Moncale. Cette guinguette-paillotte s’est installée début juillet sur la commune. Tenue par Jérémy Alberti et Océane Court-Mallaroni, tous deux comédien.n.e.s, le “Titi” comme on l’appelle est devenu « the place to be » cet été ! Et une foule bigarrée se presse chaque soir (sauf le lundi…et parfois le mardi) de toute la Corse pour son spot et son ambiance unique !



• Projection d’ « Adieu Philippine » de Jacques Rozier ce jeudi 6 août à 21h30 au Terraghju à Moncale. Avec Cinematheque de Corse - Casa di lume