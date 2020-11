Casting : 5 jeunes corses recherchés pour un film de François Rossini

Pour le tournage de K17, long-métrage réalisé par François Rossini et produit par Mouv’Production dont le tournage aura lieu entre la région ajaccienne - Corte et Marseille, nous sommes à la recherche de :





Rôles principaux

• Pascal, un jeune homme entre 20 et 25

C’est un étudiant studieux et doué, il aime les garçons. Avec l’un de ses amants ce sera une histoire d’amour



• Jean-Jacques, Vincentellu, des jeunes hommes, entre 15 et 17 ans

Petits frères de Pascal, ils sont toujours fourrés dans les mauvais plans



• Napoléon un jeune homme entre 20 et 25

Meilleur ami de Pascal, il a un physique de nageur



• Françoise et sa sœur, jeunes filles d’environ 17 ans

Ce sont de vraies sœurs jumelles



Petits rôles

• des garçons de 8 /10 ans (pour un flash-back)



Aucune expérience de jeu n’est nécessaire

Pour postuler merci d’envoyer une petite vidéo de présentation type selfie à casting.K17@gmail.com avant le 20 novembre 2020. Les personnes retenues seront contactées pour une rencontre en groupe en décembre.