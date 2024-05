Corsica Indian 2024 : 250 motards sillonnent les routes insulaires

« La Corsica », 4ème édition du nom, constitue un rassemblement officiel de propriétaires de motos « Indian » et se déroule tous les ans le deuxième week-end de mai. « La Corsica est une concentration «Old School » où les propriétaires de motos Indian ne viennent pas de toute l’Europe que pour rouler mais aussi se retrouver en famille, prendre du plaisir et repartir avec des souvenirs et des nouveaux amis» explique Patrick Braindot, organisateur, vice-président de La Corsica. «Indian est la plus vieille marque de motos américaines, 1901. Ce sont de très très grosses cylindrées de plus de 400 kg, sur lesquelles il n’y a pas de plastique et c’est pour ça qu’elles sont lourdes. La marque soutient cet évènement, inscrit au calendrier des événements Européens parmi quelques autres rendez-vous majeurs » ajoute Nicole Caniffi, la présidente.



Cette manifestation, parrainée par Pierre Billon à qui on doit de nombreux tubes de Johnny Hallyday et Michel Sardou, connait un tel engouement que les bikers voulant y participer doivent s’inscrire un an à l’avance. Les motards viennent de l’Europe entière : France, Italie, Suisse, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Pologne, Belgique, Angleterre. « Il y a ceux qui font la route 66, nous on fait la Corse » rigole Patrick.



Comme chaque année les motards se sont installés à Ghisonaccia, au camping Perla Di Mare. De là, par petits groupes, ils vont sillonner notre île. « A leur arrivée on leur remet un livret de 12 balades au choix et à effectuer en groupe de 20 motos maximum, en respectant des horaires de départs décalés » explique P. Braindot. Les balades sont classées en quatre catégories, quatre couleurs. Rouge pour les longs circuits, pour les rouleurs. Bleu pour des circuits typiques Corse mais accessibles à tous. Vert pour les petits circuits « découverte », Violet, pour une Route des sens qui allie culture et gastronomie. « Ces circuits privilégient la découverte de la Corse de microrégions en microrégions, avec la richesse de ses cultures locales et en collaboration avec plusieurs associations de l’île » souligne l’organisateur.

«Sur place au camping, on dresse un village d’exposants avec des stands traditionnels toujours appréciés des Bikers, et bien sûr des stands d’artisanat régionaux aux couleurs et saveurs corses » complète Nicole Caniffi.



Quand on connait le réseau routier corse, le nombre d’accidents, parfois mortels, comment ne pas évoquer la sécurité ?

« C’est un point important de notre organisation » explique Nicole. « Déjà, compte tenu des particularités du réseau routier de l’île et afin de ne pas entraver les flux de circulation, le nombre de participants est limité à 250 » et Patrick d’enchainer : «On a établi une charte dans laquelle on leur explique qu’en Corse il y a un taux d’accident deux fois et demi supérieur à celui du continent et que dans 1 accident sur 2, il y a un motard concerné. C’est une tragédie donc ils sont très sensibilisés à ça. De toutes façons ils roulent très cool avec pour consigne de laisser passer les gens, de se serrer à droite. On sait qu’à la sortie d’un virage on peut rencontrer n’importe quoi. Tous les matins avant de partir ils sont briffés sur la prudence, la sécurité routière, d’autant que pour certains c’est leur premier séjour en Corse ».