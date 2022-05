Calvi : une journée consacrée à la découverte des métiers de l’autonomie

Organisée par l’association Cap Solidaire et en partenariat avec le CCAS de la Ville de Calvi, une demi-journée consacrée à la découverte des métiers de l’autonomie se déroulera le 5 mai prochain de 13h30 à 17h dans les locaux du Centre Social Cardellu.

Le but étant avec la participation de professionnels et de formateurs de faire découvrir au plus grand nombre les métiers et offres d’emploi possibles dans ce secteur mais également de proposer des parcours d’orientation et de formation permettant l’accès à l’emploi.