Calvi : L’installation du conseil municipal aura lieu le 23 mai

L'annonce a été officialisée ce mardi 19 mai. L'élection du Maire et des adjoints aura lieu le samedi 23 mai à 10 heures du matin dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Calvi.

Cette élection se déroulera dans l'application d'un protocole très strictes avec des règles de distanciation et mesures barrière à respecter. La configuration de la salle des fêtes de Calvi limitera à 14 le nombre de personnes dans le public.

Pour rappel, lors de l'élection du 15 mars dernier, la liste Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane conduite par le Maire sortant Ange Santini à obtenu 23 sièges avec 1628 voix (55,79%) . La liste "Calvi in corse de Jérôme Sévéon: 4 sièges avec 875 voix (29,98%) et Anima Calvese de Claudine Orabona: 2 sièges avec 415 voix '14,22%)

Le taux d'abstention à été de 30,76%.



Election du Maire et des adjoints lundi 25 mai à Aregno



A Aregno, c'est le lundi 25 mai à 16h30, salle polyvalente que se déroulera l'élection du Maire et des adjoints

Le 15 mars dernier, seul en lice, la liste conduite par le Maire sortant David Calassa a été élue (15 sièges) Une élection qui a vu David Calassa parvenir en tête du suffrage. Le candidat a recueilli 99,67 % des voix. Avec 98,05 %, Joanne Carli arrive deuxième. D'autre part, Jean-Etienne Antonini a obtenu 97,72 % des votes.

Les autres candidats nommés au conseil ont réalisé des scores élevés, remportant également l'adhésion des votants, comme Antoine-François Anfriani (97,07 %), Pascal Carlotti (97,07 %), Laetizia Castellani (97,07 %), Serge Anfriani (96,75 %), Nathalie Castellani (96,75 %), François Mariani (96,42 %), Pierre Negretti (96,42 %), Frédéric Fondacci (95,77 %), Elodie Carlotti (94,80 %), François Paoli (93,18 %), Jacques Andreani (92,53 %) et Léon Andreani (90,90 %).