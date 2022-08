Calvi : Fama Deron s'en est allée

Un voile de tristesse s'est étendu sur la Balagne après la disparition de Fama Deron. Fille d'Antoinette d'Angeli et Denis Deron, photographe de Corse matin, disparu subitement il y a déjà quelques années. Fama laisse derrière elle un jeune homme, Léo de 17 ans. Elle était tellement fière de son fils racontent ses amis. "Elle était une amie volontaire , souriante , toujours partante ... elle était aussi grande gueule. Mais toujours une joie de vivre même avec ses soucis de santé. Et tellement ailée. Fama savait réunir ses proches auprès d'elle .. et avait une anecdote pour chacun d'entre nous. Notre veille amie". Ses amis calvais ont souhaité lui rendre hommage.



FAMA...

F comme fantaisie, fou rire, folie, facétieuse, fière et forte...

A comme animale, animée, ardente, amie, affectueuse et authentique

M comme Maman, main tendue, musique, marrante, malicieuse et mystérieuse

A comme audace, ardente, appréciée, amoureuse absolue et au revoir...

Au revoir belle Fama dont le rire résonnera à jamais telles les notes de musique d'une de tes chansons préférées qui scandait : "Je rêvais d'un autre monde"!

Fama aura rejoint son papa.