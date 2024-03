CPIE-Centre Corse : Sortie d'observation du Crapaud Vert à Tallone

Samedi 9 mars à 18h15, dans le cadre du plan national d'action "Crapaud Vert" financé par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, nous vous convions à une expérience unique d'observation des crapauds verts à l'étang de Terrenzana.Rejoignez-nous dans cette escapade nocturne, orchestrée par le CPIE Centre Corse - A Rinascita en collaboration avec Biotope, le bureau d'étude environnement. Venez découvrir la vie fascinante de ces amphibiens nocturnes dans leur habitat naturel.Pour cette observation à la tombée de la nuit, préparez-vous à cette aventure en pleine nature en vous munissant d'une lampe-torche et de chaussures de marche.Rendez-vous sur le dernier parking de l'étangGratuit sur inscriptionInscriptions et informations : 07 88 17 77 98 ou vmeyer@cpie-centrecorse.fr