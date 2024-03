Lundi 25 mars : Tiuccia, Casa di l'Associ à partir de 10h.

Mercredi 27 mars : Piana, salle municipale à partir de 10h30.

Vendredi 29 mars : Cargèse, salle des fêtes à partir de 10h30.

La CLAPE Corse annonce son arrivée pour la semaine du 25 mars avec sa P.O.P.S (Plateforme d’Orientation de Prévention et de Socialisation), un service dédié au bien-être familial et à l'accompagnement des enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte.Voici les dates et lieux de rendez-vous :Libre, gratuite et anonyme, la POPS est animée par des professionnels spécialistes de l'enfance. C'est un espace convivial où l'on peut jouer avec d'autres enfants, échanger avec d'autres parents, et recevoir un soutien dans la difficile fonction de parent. Que ce soit pour sortir de l'isolement, obtenir des conseils éducatifs, ou s'interroger sur des troubles divers, légers ou sévères, la POPS est là pour aider.