Borgo s'incline face au Golf de Frégate

Les golfeurs de Borgo ont pris part lors du week-end qui vient de s'achever à un tournoi sur le parcours d'Albon non loin de Valence. Après les deux tours de stroke play, l’équipe de Borgo « le Cartel » se classait 14eme des Promotions et accédait ainsi à la phase finale. Dans ce tour décisif les Borgais trouvaient sur leur chemin l'équipe qui avait terminé en tête en l’occurrence les joueurs du Golf de Frégate. A l'issue des 5 matchs play, du foursome et des quatre simples, l'équipe de Frégate s'imposait logiquement 4 à 1. Sans jamais démériter, les golfeurs nordistes ont vu leur chemin s'arrêter dans cette compétition.