Biguglia : hommage à Paul Natali

Ange-Paul Peretti, maire de Biguglia, ses Adjoints et l’ensemble de son Conseil Municipal ainsi que ses collaborateurs ont appris avec tristesse le décès de Monsieur Paul Natali.

Nous saluons la valeur d’un homme qui, au-delà de ses engagements politiques, économiques et sportifs, a marqué tout un chacun par sa disponibilité et son écoute au service des autres.

Dans ces moments difficiles, nous faisons part à Madame Anne-Marie Natali son épouse et à toute sa famille, de nos plus sincères condoléances.