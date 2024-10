Biguglia : Huitième journée sur la cession et transmission des exploitations agricoles en Haute-Corse

La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse organise le 3 octobre 2024 une journée dédiée à l’accompagnement des agriculteurs de 60 ans et plus dans leurs projets de retraite et de transmission.



La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse (CDA2B) se prépare à accueillir la huitième édition de sa journée consacrée à la cession et à la transmission des exploitations agricoles. Ce rendez-vous se tiendra le 9 octobre 2024, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00, au Cors’hotel de Biguglia.

Destinée aux agriculteurs de 60 ans et plus, cette journée vise à les aider à naviguer dans les démarches liées à leur retraite. Plusieurs partenaires, dont la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Centre de Formalité des Entreprises, et la chambre des notaires, seront présents pour répondre aux questions des participants. "Nous souhaitons offrir aux agriculteurs un point de rencontre unique avec les institutions qui les accompagnent", souligne un responsable de la CDA2B.

Les enjeux de la cession et de la transmission sont multiples. Les agriculteurs sont souvent confrontés à des interrogations sur la manière d’assurer leurs revenus futurs et de transmettre leur patrimoine familial. Des experts seront à l'écoute pour aborder des thématiques telles que "Comment garantir l’équité au sein de ma famille ?" ou "Comment sécuriser l’avenir de mes proches ?".

La CDA2B a créé le Point Accueil Transmission, un dispositif devenu central dans l’accompagnement des agriculteurs depuis sa mise en place il y a 11 ans. Ce point d'accueil offre un espace neutre pour discuter des projets de cession et de transmission, et propose un suivi personnalisé. En 2023, 28 transmissions ont été finalisées, illustrant l’importance de cette initiative dans le paysage agricole local.

Les agriculteurs sont ainsi invités à participer à cette journée pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure dans cette étape cruciale de leur carrière.