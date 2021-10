Bibliobus : Ajaccio met en place un nouveau service pour ses bibliothèques

La Ville d’Ajaccio lance un nouveau service : un bibliobus. Il s’agit d’un véhicule aménagé pour servir de bibliothèque itinérante. Le principe est simple, un camion customisé se déplaçant de quartier de quartier. Ce n'est pas vous qui vous déplacez pour faire le plein de culture mais bien la culture qui vient à vous !

Un objectif : desservir un large périmètre au sein de la ville. Le réseau de lecture publique de la Ville d’Ajaccio compte 5 établissements : une médiathèque centrale, trois médiathèques de quartier et une bibliothèque annexe à Mezzavia. Cependant, certains quartiers de la Ville, situés en périphérie, ne bénéficient pas d’un service de lecture publique de proximité. Partant de ce constat, le bibliobus palliera cette lacune.

Le bibliobus permettra aussi de toucher un public plus large. En allant au-devant des lecteurs potentiels, le bibliobus peut attirer de nouveaux publics, notamment ceux qui n’osent pas franchir les portes d’une bibliothèque pour des raisons sociologiques ou financières, ceux qui ne sont pas véhiculés, ceux qui ont des contraintes horaires incompatibles avec une visite en bibliothèque...

Des animations, menées en concertation avec les structures municipales implantées dans les quartiers (centres sociaux, Maisons de Service Public) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pourront également être organisées pour répondre aux attentes de la population.

Ce service de proximité viendra en complémentarité avec le service de transit permettant de faire circuler les documents dans le réseau à la demande des usagers et avec les actions du réseau Hors les Murs auprès des Maisons de retraite et de la Maison d’arrêt d’Ajaccio.



6 quartiers de la Ville ont été identifiés, compte tenu de leur éloignement avec les médiathèques existantes : Vazzio, Pietralba, Bodiccione, Salines, place Miot, Résidence des Iles.



La tournée du bibliobus fera étape aux arrêts suivants :

· Lundi

- 9h – 11h : Résidence des Îles – Terre plein après le Beau Rivage

- 14h – 16h : Place Miot – Devant le manège



· Mercredi

- 9h - 11h : Vazzio – Aire de jeu

- 14h - 16h : Pietralba – Terre-plein rue Martin Borgomano



· Vendredi

- 9h - 11h : Bodiccione – Terre plein face au Claral

- 14h - 16h : Salines - Place Jean Casili



Par ailleurs, en raison de la fermeture provisoire de la médiathèque Sampiero du fait des travaux qui doivent être réalisés au sein de la bibliothèque patrimoniale, et en attendant la mise en place d’une médiathèque dans des locaux provisoires pour la durée du chantier,le bibliobus sera stationné les mardis et jeudis de 15h30 à 17h00 à proximité du marché couvert de la place Campinchi.



Chaque arrêt sera desservi une fois par semaine. Cette récurrence permettra de créer des habitudes chez les usagers, et de mémoriser plus facilement les dates de passage du bibliobus.



Les usagers pourront :



1. s' inscrire

2. Réaliser leurs prêts et retours de documents (livres, magazines)

3. Faire des réservations de documents

4. Profiter d’animations culturelles

L’inscription est gratuite !

Renseignements au 04.95.51.11.50/04.95.51.13.00 ou à l’accueil de votre médiathèque.





Ce service sera expérimenté à partir d’octobre 2021 avec un véhicule type camionnette.

Si cette expérimentation s’avère concluante, il sera remplacé par un véhicule spécifique et aménagé comme une véritable bibliothèque.



De plus, l’implantation de ces arrêts pourra être modifiée en fonction des retours d’expérience de la part des agents de bibliothèque et de ceux des usagers. Leur nombre pourra également être étendu si la demande s’accroît.