Belgodere : Une Expo de peinture à la confrérie

Paul Mariani et Maurice Martinez, seront pour la troisième année consécutive dans les murs de la confrérie de Belgodere pour présenter leurs nouvelles œuvres.



PAUL MARIANI : l'art figuratif.

La peinture de Paul Mariani s'enrichit de ce que la nature, la Corse, la méditerranée, lui offre, au plus profond de son être. Au gré des paysages on se sent un peu l'invité de l'artiste.





MAURICE MARTINEZ : impressionniste et expressionniste.

Maurice Martinez aime le mouvement, les couleurs et les matières. Son style : rendre onirique des paysages pourtant bien réels.

Ils vous attendent du vendredi 17 au dimanche 19 septembre (10h-12h30/15h-19h)

Vernissage le 17 septembre à 18h30