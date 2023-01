Bastia : un stage gratuit de danses populaires et de percussions du sud de l’Italie

Dans le cadre du 35e Festival du Cinéma Italien à Bastia, et en prévision du concert final du samedi 11 février, du lundi 6 au jeudi 9 février Orlando Forioso, le Teatro del Mediterraneo de Rome avec Viola Centi et Maria Carmen Di Poce et le groupe musical de I Trillanti, organisent un atelier gratuit et ouvert à tous sur les danses, les musiques, les rythmes et les sons du centre et du sud de l’Italie. Des Pizziche aux Tammurriate, des Saltarelli à la Montemaranese.







Profitez-en pour connaître et vivre la tradition culturelle populaire italienne.

Pour les horaires, pour plus d’informations et pour les inscriptions, appelez la Compagnie TeatrEuropa : téléphone 0619155059.