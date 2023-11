Bastia : projection de documentaires des Ateliers Varan

Ce dimanche 5 novembre, si l’horaire est original, la programmation ne l’est pas moins. À 9h30, au cinéma Le Régent de Bastia, sont présentés les dix films documentaires réalisés dans le cadre des Ateliers Varan 2023.

Au programme de cette matinée : « Hyptoniques » de Marie-Ange Filippi, « Entre deux pinces » de Asma Mesli El Marhoune, « L’homme cage » d’Ines Gil, « Coup de fusil à Canaglia » de Wesley Hebert, « La séance » de Serge Payet, « Un second souffle » de Juliette Vincent-Seignet, « Confrères » de Marie Lozano Falcone, « Le banc violet » de Mario Piriottu, « La castagne » de Beatrice Pradal, et « My friend Lisa is back » de Mattea Riu. Durée de la projection : 3h30.

Formation au documentaire

Pour rappel, les Ateliers Varans est un dispositif de formation au cinéma documentaire basée sur l'enseignement par la pratique et l'échange entre élèves. Une des formations se déroule, en Corse, à Bastia depuis deux ans. À l'occasion de la cession de septembre, les stagiaires ont accueillis les lycéens de la classe cinéma du Lycée Giocante de Casabianca afin d'assister à l'intervention d'Houcine Haddouche, ingénieur du son (photo ©DR).