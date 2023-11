Bastia : l’antenne Forte à a Croce s’illuminée en orange

Les grands travaux de réaménagement des espaces Forte à a Croce et Guadellu touchent à leur fin. En vue de l’inauguration prochaine de ce nouveau parc urbain, l’antenne Forte à a Croce s’illuminera dès samedi 25 novembre 2023 à 17h30.



Démarré en juillet 2022, l’aménagement de ce futur parc urbain en bordure de centreville a pour ambition de reconnecter le quartiers de Sant’Untò, Munserrà et San Gaetanu avec le centre-ville tout en favorisant la préservation de la nature en ville. Il s’étend de part et d’autre du chemin Filippina, au nord de l’ancien Forte à a Croce et au sud depuis le quartier du Bon Pasteur proche de la Citadelle jusqu’au quartier du Guadellu. Cet espace en friche composé d’anciennes terrasses agricoles se mut désormais en espace naturel public, à destination des familles pour un usage récréatif, sportif et culturel.



L’antenne



L’ antenne Forte à a Croce, marqueur patrimonial important du lieu, a été préservé. Les paraboles existantes ont été remplacées par un habillage métallique façonné en usine. Un nouvel habillage entièrement décoratif en tôles perforées est venu habiller la structure métallique ainsi que le pied de pylône. Des projecteurs fixés sur des mats indépendants scellés dans le terrain avoisinant et orientés sur la structure métallique ont été installés pour permettre un éclairage et une mise en valeur du pylône. Cette structure est un signal sur notre commune, une signature pour le projet et sert de support de communication. Grâce à son éclairage au sol, elle pourra se colorer selon la symbolique désirée. Orange Day Ainsi du 25 novembre au 10 décembre 2023 de 17h30 à 23h00, l’antenne revêtira son plus bel habit orange dans le cadre de « Orange Day ». ONU Femmes mène chaque année une campagne de prévention dans le but d’éliminer les violences faites aux femmes et aux filles. Intitulée « Orange Day », cette mobilisation prend la forme de 16 jours d’action contre les violences faites aux femmes et commence le 25 novembre (Journée internationale de l’élimination des violences faites aux femmes) pour se terminer le 10 décembre (Journée des droits humains) Plus d’information sur cette période de mobilisation.