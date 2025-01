Bastia : Une soirée solidaire au profit de Johan

L’Associu A Salvezza organise, le vendredi 31 janvier à la salle des fêtes de Bastia - Lupinu, une soirée de solidarité en faveur de Johan, un enfant autiste de 6 ans souffrant de graves problèmes osseux et devant subir une importante intervention chirurgicale. L’événement, animé par de nombreux artistes tels que le groupe Orizontè, Yoann Paoloni, Petru Paulu Lorenzi, le groupe Altare et DJ Sancte, proposera également une restauration locale et une buvette.

Une belle occasion de se mobiliser pour soutenir Johan et sa famille.