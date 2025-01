Samedi 1 er février à la médiathèque B. Duriani (Alb’Oru) à 10h : « Un scientifique a-t-il toujours raison »

février à la médiathèque B. Duriani (Alb’Oru) à 10h : « Un scientifique a-t-il toujours raison » Samedi 15 mars à A Casa di e Scenze, à 10h : « Faut-il avoir peur des IA »

Samedi 5 avril Médiathèque B. Duriani à 10h : « Transformer la nature est-ce la détruire ».

Samedi 10 mai à A Casa di e scenze à 10h : « Faut-il douter pour être scientifique »

Cette manifestation organisée par A casa di e scenze et le réseau des Médiathèques de la ville de Bastia est ouverte aux parents et enfants. « Eveillons-nous ensemble aux joies de la philosophie... et cherchons, parents et enfants, à écarter un voile de nos interrogations » souligne le philosophe et chroniqueur Ch. Di Caro, animateur de cette journée. « C’est gratuit, sans inscriptions, et ouvert à toutes et à tous, sans niveau prérequis, l'atelier philo-famille. Seuls impératifs cependant : savoir écouter pour les enfants, peu importe leur âge, et être accompagnés ».Cet atelier « philo-famille » initié en octobre 2024, se poursuit au fil d’une animation par mois. Ainsi d’autres ateliers sont prévus dans les diverses structures de la ville ces prochaines semaines