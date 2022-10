Bastia : Des journées d’immersion aux métiers du numérique

Ces journées sont produites par l’association Emaho . Elles journées sont gratuites et sur inscription . Le numérique est un secteur en pleine expansion. Véritable vivier d'emplois, chaque année de nombreuses formations innovantes et de nouveaux métiers s'y créent. Ces journées permettront de découvrir les métiers deLe programmeLundi 17 Octobre / 9h-12h - 13h-16hAtelier GraphisteFabrique à Projets Avvià, cours Favale, BastiaAffiches, logos, emballages, sites web... l'empreinte du designer graphique est partout : dans la presse, l'édition en passant par la publicité́, la communication et le design...Sa mission : concevoir un visuel, alliant sens artistique aux enjeux commerciaux et marketing, qui saura séduire le public.Avec Célia BaudeAtelier infographiste d’effets numériqueFabrique à Projets Avvià, cours Favale, BastiaL'infographiste effet visuel numérique (VFX artiste de son vrai nom) est en charge de créer tout ou partie des éléments graphiques et visuels d'un film d'animation ou d'un "live-action film" destiné à la télévision, au cinéma ou encore à la publicité et au jeu vidéo. Son rôle est multiple car il peut se présenter en tant qu'exécutant mais également coordonner une équipe et voire superviser l'ensemble de la chaîne de post production d'un média.Avec Sébastien TafaniAtelier Community managerFabrique à Projets Avvià, cours Favale, BastiaCas concrets, champs d’applications, perspectives… Plongez dans l’univers d’un métier en plein essor ! Les réseaux sociaux sont partout.Que ce soit dans notre quotidien ou à notre travail, il ne se passe pas un jour sans en entendre parler. Aujourd‘hui les entreprises n’hésitent plus à les recruter !Avec Agathe MorettiJeudi 20 Octobre / 9h-12h - 13h-16hAtelier Développeur WEBFabrique à Projets Avvià, cours Favale, BastiaLogiciels, applications, sites web... Nous les utilisons tous dans notre quotidien. Mais qui se cache derrière ses programmes ? Et surtout… comment les conçoit-on ?Avec Nicolas AlfonsiAtelier No CodeFabrique à Projets Avvià, cours FavaleLe no-code est un outil qui permet de créer des applications logicielles sans codage ; une alternative populaire et prometteuse au développement de logiciels traditionnels ! Le no code donne la possibilité d’accélérer le développement et de rendre accessible la construction de logiciels au plus grand nombre en simplifiant le process de création.Avec Jonathan Dietsche