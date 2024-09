Associ in Festa 2024 : Rendez-vous le 14 septembre à Ajaccio

La Ville d’Ajaccio organise le 14 septembre 2024, de 10h00 à 18h30, Place Miot, Associ in Festa. Cet événement festif mettra en lumière la richesse associative locale dans des domaines variés tels que social, humanitaire, culturel, artistique, sportif et éducatif. Les associations et clubs présents auront l’opportunité de présenter leurs actions, recruter de nouveaux membres et créer des liens avec d’autres acteurs locaux. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de découvrir les activités proposées, inscrire leurs enfants ou eux-mêmes, et s’engager dans le bénévolat.