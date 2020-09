Ajaccio : une conférence pour parler des perturbateurs endocriniens

CONFERENCE

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

par le docteur Joël SPIROUX de VENDOMOIF

ESPACE DIAMANT - 18h00

Participation : 10 euros

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées.





Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal. Face aux multiples sources d'exposition, l'enjeu est de pouvoir comprendre le rôle joué par ces substances dans le développement de certaines pathologies.

L'évaluation de leurs effets sur la santé représente ainsi un défi scientifique et un enjeu important en matière de santé publique.

Le Docteur Joël SPIROUX de VENDOMOIS, Président du CRIIGEN - Comité de Recherche et d'Information sur le Génie Génétique - a pris la mesure du lien entre santé et environnement, la vraie prévention passant par une réelle évaluation des produits avant leur mise sur le marché visant à privilégier la santé aux profits.