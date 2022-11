Ajaccio : un concert pour les plus démunis

Chaque semaine, la Ville d’Ajaccio et la CAPA, via le CIAS, distribuent des denrées alimentaires de premières nécessitées aux plus précaires. Depuis le début du confinement, le CIAS avec un réseau de partenaires a intensifié ses efforts et maintenu ses actions de portage de repas, de paniers solidaires, épicerie, cartes alimentaires et secours d’urgence.Cette fois-ci c’est au tour de la Commanderie de Corse de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem de se mobiliser pour que ces distributions alimentaires quotidiennes puissent se poursuivre en cette fin d’année !Chants et Polyphonies Corses avec Passione Paul Mancini et son saxo en solo et en accompagnement Jean Jacques Gristi et sa guitare pour faire revivre le Jazz…L’ensemble instrumental de la Musique Municipale d’Ajaccio dans un répertoire de grandes œuvres classiquesVous trouverez ci-dessous un lien vers la plateforme de vente « Corse Billets »