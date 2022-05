Ajaccio : un concert de clavecins au Musée Fesch ce dimanche 5 juin

Pour ce concert organisé ce dimanche 5 juin à 16h au Palais Fesch/Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, l’association Clavecin-en-Corse a invité deux clavecinistes de renom.



Le programme donnera un aperçu des possibilités qu’offrent 3 clavecins dans un répertoire original ou des arrangements. Chaque instrument possède un timbre personnel et reconnaissable, et l’utilisation des différents jeux sur des clavecins à 2 claviers élargit notablement la palette sonore . Instrument de continuo, instrument soliste ou instrument orchestral : les 3 clavecinistes, Aline Zylberjach, Martin Gester et Catherine Zimmer rassemblés pour ce concert exploreront les richesses musicales et l’éventail des timbres du clavecin.

6 mains, 3 clavecins à 2 claviers, 3 jeux de cordes, 65 notes : les vibrations de ces 585 cordes, surveillées par la factrice Martine Argellies, emmèneront le public dans un tourbillon rarissime, tel un bouquet final avant l'été, en interprétant des œuvres de Vivaldi, Bach et Telemann. Ces clavecinistes seront accompagnés de tableaux commentés par la documentaliste du musée, ayant rapport avec la trilogie, la trinité, ou les triptyques.