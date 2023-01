Ajaccio : un atelier d'écriture à la médiathèque des Cannes

La médiathèque des Cannes et le Cinéma Ellipse s'associent du 1er au 15 février 2023 pour vous présenter « Les Mycéliades », festival de Science-Fiction.

Les deux structures culturelles ont a été sélectionnées pour porter ce projet en Corse et proposer des animations réunissant le cinéma, la littérature, et la création technique.



Les Mercredi 01 février et Mercredi 15 février de 14h00 à 16h00

Atelier d’écriture – « Imagine ta vie sur une autre planète, ta rencontre avec une vie extraterrestre…. » avant l'enregistrement d'un podcast

Et si tu débarquais sur une autre planète comment serait ta nouvelle vie?

A travers un atelier d'écriture tu pourras imaginer tous les scénarios possibles…