Ajaccio : le programme des médiathèques du 8 au 12 Février

- mercredi 9 février à 10h - atelier Philo avec Coralie Lefresne - 6/10 ans- mercredi 9 février à 14h : atelier "Jeux de cartes Pokemon" en partenariat avec l'association I CondottieriDans le respect des gestes barrières.Pass vaccinal obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- Mercredi 9 février à 10h30 : atelier peinture "Peindre des tigres pour le nouvel an chinois" - 3/6 ans.- Mercredi 9 février à 14h : Ciné-Club jeunesse- Samedi 12 février à 10h : atelier créatif Cricut Maker "Spécial Saint Valentin" - 8/12 ans- Samedi 12 février à 14h : La caricature à travers le cinéma en partenariat avec AllindìRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass vaccinal obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de février, "Lire une bande-dessinée"- Durant tout le mois de février, venez visiter l'exposition sur Les origines de la Saint Valentin - Entrée libre- mardi 8 février à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- mardi 8 février à 14h30 : cours d'histoire de l'Art sur les peintres corses- mercredi 9 février à 10h30 : Heure du conte- samedi 12 février à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte- samedi 12 février à 14h : atelier créatif "Saint Valentin" - 7 ans +- samedi 12 février à 14h : Ciné-Club adultes " Saint Valentin"- mercredi 9 février à 13h30 - Atelier Lego Stop-Motion- jeudi 10 février à 13h30 - Atelier photo-montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"- vendredi 11 février à 10h : atelier "Achats en ligne et utilisation de Paypal"- samedi 12 février à 10h30 - Escape Game, "Retrouvez un ami en résolvant des énigmes"Dans le respect des gestes barrières.Pass vaccinal obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40