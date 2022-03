Ajaccio : le programme des médiathèques du 15 au 19 mars

MEDIATHEQUE DES CANNES

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

Animations des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 15 au 19 mars- Mercredi 16 mars à 10h30 : Heure du conte- Mercredi 16 mars à 14h30 : atelier créatif de la Saint Patrick "Viens fabriquer un chapeau de Leprechaun en feutrine" - 8/10 ans- Samedi 19 mars à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits- Samedi 19 mars à 14h : atelier cuisine "La madeleine de Proust" - 4/8 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- mercredi 16 mars à 10h - atelier Philo avec Coralie Lefresne - 6 ans +- mercredi 16 mars à 15h : atelier créatif "Les récup' d'Olympe" - 6 ans+Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mars, "Lire un roman dont le personnage principal est une femme"- Durant tout le mois de mars, venez visiter l'exposition sur Les femmes du Panthéon - Entrée libre- Du 12 au 28 mars, dans le cadre de la manifestation nationale @Printempsdespoètes, concours de poésie japonaise "Ecrire un haïku sur le thème de l'éphémère"- mardi 15 mars à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- mardi 15 mars à 15h : Visite guidée au Musée Fesch sur les peintres corses- mercredi 16 mars à 10h30 : Heure du conte - 4 ans +- samedi 19 mars à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte- samedi 19 mars à 14h : atelier créatif autour du printemps - 7 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 16 mars à 13h30 - Atelier Stop-Motion "Produisez un Stop Motion du quartier des JDE - 10 ans +- jeudi 17 mars à 13h30 - Atelier bureautique "Initiation et perfectionnement à LibreOffice"- samedi 19 mars à 10h30 - stage d'art numérique "Détournez une oeuvre artistique sur PC" - 10ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40