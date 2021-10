Ajaccio : le programme d'animations des médiathèques du 26 au 30 octobre

- Mardi 26 octobre à 14h : atelier créatif "Nuage de mots" - 8/14 ans- Mercredi 27 octobre à 10h30 : Club de jeux - Tous âges- Mercredi 27 octobre à 14h30 : projection ciné-club "Spéciale comédie" - Ados/adultes- Jeudi 28 octobre à 10h30 : atelier créatif "Peinture aux coton-tiges – 3/6 ans- Vendredi 29 octobre à 10h30 : atelier créatif "Marque-page" - 4/6 ans- Samedi 30 octobre à 10h30 : atelier musical "Percussions" avec Laurent Ménival - 4 ans- Samedi 30 octobre à 14h : atelier maquillage d'HalloweenRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre, "Lire un roman avec du orange sur la couverture"- mercredi 27 octobre à 10h30 et à 14h : atelier déco "Halloween" - A partir de 7 ans- samedi 30 octobre à 10h et 14h : atelier déco "Halloween" - A partir de 7 ans- samedi 30 octobre à 16h : Ciné-Club Adultes "Cycle Damien Chazelle"Espace multimédia :- mercredi 27 octobre à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "Back to Far-West", jeu de tir- jeudi 28 octobre à 13h30 : initiation à la bureautique " Utilisez Libre-Office pour vos documents"- samedi 30 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb".Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40La médiathèque Saint Jean vous propose un atelier de linogravure autour des contes italiens les 27, 28 et 29 octobre de 14h à 16h.A partir de 9 ans.Dans le respect des gestes sanitaires.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81