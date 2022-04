Ajaccio : la politologue Chloé Morin à la Librairie des Palmiers

Chloé Morin, politologue, spécialiste de l'analyse de l'opinion et de la communication publique et ancienne ancienne conseillère du Premier ministre (2012-2016) sera en dédicace à la librairie le Samedi 16 avril 2022 de 10h30 à 12h30 pour son titre "On a les politiques qu'on mérite" publié aux éditions FAYARD.