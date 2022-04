Ajaccio : des ateliers santé pour les aidants des malades d'Alzheimer

L’Association A SERENITA- CORSE ALZHEIMER propose des ateliers gratuits de soutien aux aidants familiaux par le biais de l'appel à projet de la conférence des financeurs porté par la Collectivité de Corse.



Ces sessions s'adressent aux aidants de différents territoires qui accompagnent :

- des personnes atteintes de Maladies Neuro Dégénératives

- des personnes âgées dépendantes

- des personnes handicapées vieillissantes pour leur permettre de mieux appréhender les situations qu’ils vivent.



L' objectif de cet accompagnement est de permettre aux aidants de comprendre les pathologies neurodégénératives et les troubles associés pour mieux accompagner les aidés, d'obtenir des clefs pour améliorer la communication, de savoir comment réagir face aux troubles du comportement, d'améliorer l’accompagnement dans les gestes du quotidien, les moments clefs et les activités possibles au domicile.

Seront évoqués également l’épuisement de l’aidant, la culpabilité, le répit...



Une session présentera les aides financières et techniques pour le maintien à domicile, ainsi que les propositions de répit.

Pour clôturer ces sessions un atelier de sophrologie vous initiera à la relaxation et vous permettra de renouveler ces séances à votre domicile en cas de besoin.



Ces séances pourront se dérouler en visio ou éventuellement en présentiel à l'accueil de jour A SERENITA à Ajaccio.

Vous trouverez dans le flyer en PJ un rappel des différents points évoqués ci-dessus ainsi que les dates, horaires et coordonnées pour les inscriptions.