Ajaccio : Un rendez-vous musical exceptionnel avec le pianiste Tony Fallone à l'Espace Diamant



La Ville d'Ajaccio a l'honneur d'accueillir le pianiste concertiste, Tony Fallone, originaire de la région, pour un concert exceptionnel intitulé "Le piano et le cinéma". Prévu le jeudi 01 février à 20h30 à l'Espace Diamant, cet événement promet une exploration des liens entre la musique du piano et l'univers cinématographique.

Tony Fallone, passionné par la symbiose entre la musique et le cinéma, présentera un programme riche mettant en lumière des œuvres classiques de compositeurs tels que Chopin, Debussy, Mozart, Brahms, ainsi que des artistes contemporains. L'artiste, qui vient de conclure l'enregistrement de son premier album, promet une soirée théâtrale et sensible, révélant toute la puissance émotionnelle du piano.

Cette représentation exceptionnelle offre une opportunité unique de découvrir le talent captivant de Tony Fallone, dont la sortie d'album est prévue à la fin de l'année. Les mélomanes sont invités à ne pas manquer cette expérience musicale inoubliable à l'Espace Diamant.