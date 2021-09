Ajaccio : Maxime Gasteuil arrive en ville

Maxime Gasteuil et tous ses personnages arrivent bientôt à Ajaccio, en effet l'artiste s'exhibera le 31 Octobre 2021 à 18h00 au Palatinu.



"Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l'un d'entre eux.

Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins qu'on appelle " appart' " ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d'aujourd'hui.

Mais il n'oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu'il aime tant, cette " vraie France " faite de valeurs, de bon sens, d'apéros, de copains, de famille, d'apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout d'apéros."