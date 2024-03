Ajaccio : Les Cannes fêtent le printemps le samedi 23 mars



La Médiathèque des Cannes, en partenariat avec le collectif des associations du quartier des Cannes, organise la FÊTE DU PRINTEMPS, samedi 23 mars de 16h à 20h à destination des habitants et des enfants du quartier et de la ville.



Les animations qui regrouperont des jeux d’enfants, des stands de découvertes et de plantations, ou de jeux en bois sont entièrement gratuits.



A la tombée de la nuit, un apéro dînatoire partagé avec ambiance musicale clôturera ce moment de convivialité.