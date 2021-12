Ajaccio : Le programme de la médiathèque des Jardins de l'Empereur du 21 au 30 décembre

Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de décembre, "Lire un livre dont l'action se déroule à une autre époque"

- mardis 21 et 28 décembre : "Initiation à l'anglais" niveau débutant/intermédiaire - Atelier adulte

- mardis 21 et 28 décembre à 10h : projection jeunesse

- mercredi 22 décembre à 10h et 14h : atelier de Noël "Christmas Box" - 8 ans et +

- jeudi 23 décembre à 14h30 : atelier de Noël "Bonhomme de neige" - 7/10 ans

- mercredi 29 décembre à 10h30 : Ciné des tout-petits - 3/6 ans

- mercredi 29 décembre à 15h : spectacle théâtral "Trois contes d'hiver" en partenariat avec La compagnie de l'âne vert

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40